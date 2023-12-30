زلزال كبير وفيضان مدمر.. "2023 والكوارث".. جرح الإعمار ينزف في 4 دول إسلامية

يقول المجلس الأطلسي: إنه على الرغم من المساعدات الدولية، كانت جهود الإنقاذ وإعادة البناء في تركيا غير كافية، مع تباطؤ المساعدة في الوصول إلى العديد من المناطق، كما كان للزلزال آثار اقتصادية كبيرة، ومن المتوقّع أن تكلف جهود إعادة البناء ما يزيد على "130" مليار دولار؛ أي أكثر من ثمن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.