إرجاء المهمة الفضائية الأخيرة لصاروخ "أريان 5" أسبوعين على الأقل

أُرجئ إطلاق صاروخ "أريان 5" الذي كان مقرراً مساء الجمعة من كورو في غويانا الفرنسية، أسبوعين؛ بسبب مُشكلة رُصدت في الصاروخ، على ما أعلنت شركة "أريان سبايس" الخميس.
وفي حديثٍ لوكالة فرانس برس، أشارت "أريان سبايس" التي ستُعلن في نهاية يونيو موعداً جديداً لإطلاق الصاروخ، إلى رصد "عدم مطابقة" على خطوط المراقبة الخاصة بانفصال التعزيزات عن الصاروخ.
وغرّدت الشركة المسؤولة عن تشغيل الصواريخ الأوروبية عبر تويتر "استناداً إلى متطلبات السلامة، قررت (أريان سبايس) إرجاء إطلاق الصاروخ". وأُلغي نقل "أريان 5" إلى منصة إطلاقه في كورو.
وأوضحت "أريان سبايس" أنّ هذا القرار "عادي"، ويأتي "ضمن نهج الموثوقية الذي تتبعه الشركة وأسهم في نجاح أريان 5".
وستكون هذه المهمة المرتقبة الرحلة الـ117 والأخيرة للصاروخ الأوروبي الذي يُحال إلى التقاعد بعد 27 عاماً من الخدمة.. وسينقل خلال هذه المهمة الفضائية قمراً اصطناعياً فرنسياً للاتصالات العسكرية (سيراكوز 4 ب) وقمراً اصطناعياً ألمانياً تجريبياً.
وأوضحت الشركة أنّ القمرين الاصطناعيين موجودان داخل مبنى التجميع النهائي ضمن ظروف السلامة المطلوبة".
وكان موعد إطلاق الصاروخ مقرراً أساساً، الجمعة، بين الساعة 21:26 و22:01 بتوقيت غرينتش من مركز غويانا الفضائي.
تأتي هذه المهمة الأخيرة للصاروخ في مرحلة يعاني فيها قطاع الفضاء في أوروبا فراغاً، إذ باتت القارة شبه محرومة من بلوغ الفضاء بإمكاناتها الخاصة المستقلة في انتظار بدء العمل بصاروخ "أريان 6".
ويعود سبب ذلك إلى التوقف المفاجئ لاستخدام صواريخ سويوز الروسية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022؛ ما خفّض من نشاط قاعدة كورو.