إرجاء المهمة الفضائية الأخيرة لصاروخ "أريان 5" أسبوعين على الأقل

أُرجئ إطلاق صاروخ "أريان 5" الذي كان مقرراً مساء الجمعة من كورو في غويانا الفرنسية، أسبوعين؛ بسبب مُشكلة رُصدت في الصاروخ، على ما أعلنت شركة "أريان سبايس" الخميس.