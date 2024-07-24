الكويت تسيطر على بقعة تسرب نفطي مقابل رأس جليعة

سيطرت الكويت، اليوم، على بقعة تسرب نفطي مقابل منطقة رأس جليعة على السواحل الجنوبية من البلاد.
وأفادت الهيئة العامة للبيئة الكويتية، بأنه بناء على البلاغ الوارد من عمليات الداخلية -الطيران العمودي- برصد بقعة زيت في البحر مقابل منطقة رأس جليعة بنحو ستة كيلومترات من الساحل؛ قامت الهيئة بتفعيل الخطة لعمل الإجراءات اللازمة، ومنع وصول التسرب إلى المنشآت الحيوية على السواحل الجنوبية ومكافحتها؛ مشيرة إلى أن شركة البترول الكويتية قامت بتأمين بقعة الزيت ومكافحتها داخل البحر، كما تولت التصدي لأي بقع قبل وصولها إلى الشواطئ مقابل منطقة الرصد.
وأوضح نائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة الدكتور عبدالله الزيدان، أنه تم التنسيق مع المنظمة البحرية لحماية البيئة البحرية للاستعانة بصور الأقمار الاصطناعية لمعرفة مدى انتشار ونطاق التسرب النفطي؛ مبينةً أن البقعة حتى الآن غير معلومة المصدر، وسيتم استكمال دراسة المنطقة للتأكد من المصادر المحتملة.
من جهتها، أكدت شركة نفط الكويت أن البقع المرصودة غير ناتجة عن أي عمليات تنفذها الشركة بالمنطقة ضمن مشروع الاستكشاف البحري، منوهةً بأنه تم تكليف الفِرَق المختصة بتقديم المساعدات اللازمة لاحتواء البقعة؛ لا سيما أنها تمتلك المعرفة والخبرة في مكافحة أي بقع نفطية.