الكويت تسيطر على بقعة تسرب نفطي مقابل رأس جليعة

وأفادت الهيئة العامة للبيئة الكويتية، بأنه بناء على البلاغ الوارد من عمليات الداخلية -الطيران العمودي- برصد بقعة زيت في البحر مقابل منطقة رأس جليعة بنحو ستة كيلومترات من الساحل؛ قامت الهيئة بتفعيل الخطة لعمل الإجراءات اللازمة، ومنع وصول التسرب إلى المنشآت الحيوية على السواحل الجنوبية ومكافحتها؛ مشيرة إلى أن شركة البترول الكويتية قامت بتأمين بقعة الزيت ومكافحتها داخل البحر، كما تولت التصدي لأي بقع قبل وصولها إلى الشواطئ مقابل منطقة الرصد.