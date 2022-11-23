سرقة كنز من العملات الذهبية بملايين الدولارات من متحف ألماني

سرق اللصوص كنزًا من العملات الذهبية من متحف ألماني، تعود للعصر القلطي، وتقدر قيمتها بملايين الدولارات.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشرطة المحلية في ولاية بافاريا: إن العاملين في المتحف اكتشفوا كسرًا في أحد الرفوف، واختفاء 450 قطعة نقدية.
وقال وزير العلوم والفنون في بافاريا ماركوس بلوم: "خسارة كنز سلتيك كارثة، إنها دليل على تاريخنا، العملات الذهبية لا يمكن تعويضها".
وأثناء قيام رجال الشرطة الجنائية في ولاية بافاريا بالتحقيق، لاحظوا حدوث انقطاع في خدمات الهاتف والإنترنت في وقت السرقة.
وصرح رئيس البلدية هربرت نيرب لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية: "لقد قطعوا الاتصال عن مانشينج بأكملها".
وأضاف أن "المتحف واقع في مكان يخضع لحراسة مشددة، لكن جميع الاتصالات بالشرطة قُطِعَت".
وقال "نيرب": إن نهب 450 قطعة نقدية "كارثة كاملة" على بلدته.
وقد تم اكتشاف العملات المعدنية في عام 1999، لكنها تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد.