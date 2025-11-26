نظام "إيتا كاسيوبيا" الثنائي قد يخفي كواكب صالحة للحياة

وبحسب ما أورده موقع Space.com، فإن الدراسة التي أجراها عالم الفلك ستيفن كين من جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد، وفريقه البحثي، أظهرت أن هذا النظام يخلو من الكواكب العملاقة، وكذلك من أي كواكب تدور على مسافة تتجاوز 8 وحدات فلكية (الوحدة الفلكية تعادل المسافة بين الأرض والشمس) من النجم الرئيسي.