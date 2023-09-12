"أفعى روبوت" ومركبة أرضية وأنف إلكتروني.. تقنيات عمليات الإنقاذ تعجّل بالوصول للضحايا

المستشار في تكنولوجيا المعلومات إياد بركات قال إنه لا يزال استخدام الروبوتات في حياتنا في مراحله الأولى، وهي قابلة للتطور في المستقبل؛ لافتًا إلى أن دور الروبوتات مهم في عمليات الإنقاذ لقدرتها على الوصول إلى الأماكن الخطرة التي يتعذر على الإنسان الوصول إليها زمن الكوارث والأعاصير.