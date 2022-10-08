ثاني أغلى حجر كريم.. تَعَرّف على ثمن هذه الماسة الوردية بمزاد هونغ كونغ

وحسب وكالة "فرانس برس"، أوضحت "سوذبيز" أن هذا الحجر النادر المسمى "نجمة ويليامسون الوردية" والذي يبلغ وزنه 11.15 قيراطًا بِيع لقاء 453.2 مليونًا من دولارات هونغ كونغ؛ أي ما يعادل 57.7 مليون دولار أمريكي؛ مما يجعلها ثاني أغلى حجر كريم يباع في مزاد.