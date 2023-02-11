كويتيون يستنكرون قرار السلطات الفلبينية وقف إرسال العمالة المنزلية

ومن ثم بدأت الجهات الجنائية بالتحقيق في الجريمة، وفحص البصمات ومعاينة موقع الجريمة، وتمكنت من القبض على القاتل، الذي أشارت السلطات إلى أنه "مراهق كويتي كانت تعمل الفلبينية في منزل ذويه".