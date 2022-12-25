تركيا.. سوري يعترف بقتل ابنتيه بأغرب "جريمة من أجل الشرف"

وحسب الصحيفة، تم إرسال فِرَق الشرطة والطواقم الطبية إلى مكان الحادث في منطقة ميرام بولاية قونيا، وعندما دخلت الشرطة المنزل، فوجئوا بجثتي فتاتين، إحداهما تبلغ من العمر 12 والأخرى تبلغ من العمر 17 عامًا، وهما غارقتان في بركة من الدماء.