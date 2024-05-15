صدمة في فرنسا وتعليق من ماكرون.. شاهد عملية كوماندوز عسكرية لتهريب السجين "الذبابة"

تفاصيل عن عملية التهريب

وفي وقت الهجوم، كان ينقل المتهم من مركز احتجاز إلى آخر، عبر طريق كان ينبغي أن يكون سريًّا، وتمكن من الهروب مع مسلحيه في البداية باستخدام سيارتين أودي وبي إم دبليو، لكن تم العثور على سيارة أودي A5 البيضاء مشتعلة في منطقة فاتفيل القريبة.