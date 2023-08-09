نجمة إنجلترا تعتذر عن "الواقعة الخارجة".. شاهد كيف أثارت استياء الجميع

وأضافت: "حدث ذلك في جزء من الثانية"؛ مشيرة إلى حدوث الواقعة في الدقيقة 87 من عمر المباراة؛ مما يعني أن الإرهاق كان قد تمكن منها، كما أنها "عديمة الخبرة، وقد أبلت بلاءً حسنًا؛ لكنها فقدت أعصابها"، بحسب ما أورده موقع "جول".