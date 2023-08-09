نجمة إنجلترا تعتذر عن "الواقعة الخارجة".. شاهد كيف أثارت استياء الجميع

قدّمت مهاجمة منتخب إنجلترا، لورين جيمس، اعتذارًا سريعًا بعد فعلتها المثيرة للجدل، ونيلها البطاقة الحمراء، في المباراة أمام نيجيريا بمونديال السيدات، التي تستضيفه نيوزلندا وأستراليا.
وحسب موقع "الحرة"، ستغيب لورين جيمس عن المواجهة أمام كولومبيا، السبت، في الدور ربع النهائي، بسبب طردها بمباراة نيجيريا إثر تصرف وُصف "بالخارج" حينما وطأت بقدمها عمدًا ظهر منافستها ميشيل ألوزي، لاعبة نيجيريا؛ بينما الأخيرة ملقاة على الأرض.
واعتذرت "جيمس"، الثلاثاء، عن ذلك وكتبت على منصة "إكس": "أنا آسفة لما حدث".
وتابعت: "بالنسبة لمشجعينا في إنجلترا، وزملائي في الفريق، فإن اللعب من أجلكم ومعكم أعظم شرف لي، وأعدكم بالتعلم من تجربتي".
وتغلب منتخب "اللبؤات الثلاث" على نيجيريا بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي ليبلغن ربع النهائي، الاثنين.
واعتبر اتحاد كرة القدم الإنجليزي أن تصرف جيمس كان "خارجًا تمامًا"؛ بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية؛ لكنه أكد أنه سيمثلها في مواجهة إجراءات الفيفا التأديبية التي ستقرر ما إذا كانت ستغيب لمباراة واحدة أم أكثر.
من جانبها اعتبرت مدربة الفريق، سارينا فاغمان، أن ما حدث "درس كبير يجب أن تتعلمه".
وأضافت: "حدث ذلك في جزء من الثانية"؛ مشيرة إلى حدوث الواقعة في الدقيقة 87 من عمر المباراة؛ مما يعني أن الإرهاق كان قد تمكن منها، كما أنها "عديمة الخبرة، وقد أبلت بلاءً حسنًا؛ لكنها فقدت أعصابها"، بحسب ما أورده موقع "جول".
وتابعت: "لم يكن ذلك شيئًا فعلته عن قصد، لقد تحدثت معها، يحدث هذا أحيانًا"، مؤكدة أن جيمس اعتذرت وشعرت بما فعلته، وأكدت أنها لم تكن تريد إيذاء أي شخص".
وجاءت الواقعة بالتزامن مع مردود رائع لـ"جيمس" خلال المونديال؛ إذ سجلت المهاجمة البالغة من العمر 21 عامًا، في أول مشاركة لها في نهائيات كأس العالم في المباراة الثانية لإنجلترا، وقد احتاجت إلى ست دقائق فقط لتحرز هدفًا رائعًا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لتمنح بطلات أوروبا فوزًا ثمينًا على الدنمارك 1- 0.
ثم تقمصت لاعبة تشلسي بعد ذلك دور البطلة في الفوز على الصين 6- 1، فسجلت هدفين رائعين وصنعت ثلاثة أهداف أخرى.
وقبل كأس العالم، قالت "جيمس" إنها تريد أن يتحدث الناس عنها، ليس فقط لأنها شقيقة مدافع المنتخب الإنجليزي ريس جيمس.
وفي حديثها لوسائل الإعلام المحلية، اعترفت "جيمس" بأن إقحام شقيقها في كل نقاش يخصها، يزعجها، وقالت: "دائمًا يكون الحديث أني لورين جيمس، شقيقة ريس؛ لكنني أريد أن يشار إليّ وأن أكون معروفة باسم (هذه لورين جيمس)".
ومن الواضح أنها تألقت خلال المونديال مثلما تمنت، ولكن لسوء الحظ فقد جاءت واقعة الطرد لتعكر المشهد.