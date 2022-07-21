"الصحة العالمية" تدرس تصنيف جدري القردة "حالة طوارئ عالمية"

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، ستكلّف لجنة الطوارئ هذه تقييم المؤشرات الوبائية، فيما ساء الوضع في الأسابيع الأخيرة مع تسجيل أكثر من 14500 إصابة في 70 دولة، طبقًا للأرقام الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).