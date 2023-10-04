بعد 24 ساعة من حريق الإسماعيلية.. شاهد حريقًا ضخمًا الْتهم سوقًا عمره 70 عامًا في القاهرة

وحسب صحيفة "المصري اليوم"، كشفت التحريات الأولية حول الحريق أن المتضررين جراء الحادث، تفاجؤوا باندلاع الحريق عقب أذان الفجر، وحاول بعض الأهالي إخماد النيران وإطفاءها؛ لكن النيران امتدت في محيط المكان؛ حيث أسفر الحادث عن حريق بـ20 بسطة ملابس بالسوق، وحريق بـ12 محلًّا داخل 3 طوابق بالعقار التجاري.