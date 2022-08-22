فيديو.. فزع وهروب لحظة اندلاع حريق بكنيسة في مصر أمس
أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين، بوقوع حريق في كنيسة مريم المصرية بمنطقة العماروة بمحافظة الإسكندرية.
وحسب موقع "القاهرة 24"، أكد مصدر في الكنيسة، إصابة شخص جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج؛ إثر نشوب الحريق.
وقد تَمَكّنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، بعد الدفع بعدة سيارات إطفاء.
ويُشتبه في أن الحريق وقع نتيجة تماسّ كهربائي في جهاز التكييف المركزي بالكنيسة؛ وفقًا لذات المصدر.
وبثت صفحة "القاهرة 24" على موقع "يوتيوب"، فيديو يرصد ما حدث في الكنيسة لحظة اندلاع الحريق، وحالة الفزع التي أصابت المتواجدين داخل مبنى الكنيسة.
وحسب الفيديو كان فريق الكورال يواصل التدريب على الغناء في وجود بعض القساوسة والحاضرين، حين جاء شخصٌ ما وأبلغَ الحاضرين بأن حريقًا اندلع بالكنيسة.
وبعدها أسرع الحاضرون بالهروب من مكان التدريب، وقد بدا على بعضهم الخوف والفزع؛ فيما حاول آخرون تهدئتهم، ولكن غادر معظم الحاضرين المكان بسلام.