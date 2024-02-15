طولها 69م.. بحر مرمرة يبتلع سفينة شحن قبالة ساحل تركيا

وبيّن "دميرطاش" أنه تم إرسال فريقين للسلامة الساحلية، إلى جانب مجموعة ثالثة قدمت من مدينة باندرمة في مقاطعة باليكسير، الواقعة أيضًا على الساحل الجنوبي لبحر مرمرة، للانضمام إلى عملية الإنقاذ جنوب غرب جزيرة إمرالي.