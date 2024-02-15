طولها 69م.. بحر مرمرة يبتلع سفينة شحن قبالة ساحل تركيا

تواصل فرق الإنقاذ التركية البحث عن 6 مفقودين من أفراد طاقم سفينة شحن يبلغ طولها 69 مترًا، غرقت في بحر مرمرة قبالة ساحل شمال غرب تركيا، اليوم (الخميس).
وأوضح محافظ بورصة محمود دميرطاش، أن جهودًا مكثفة جارية لإنقاذ الطاقم المكون من 6 أشخاص، والذين يُعتقد أنهم مواطنون أتراك، وفقاً "للأناضول".
وبيّن "دميرطاش" أنه تم إرسال فريقين للسلامة الساحلية، إلى جانب مجموعة ثالثة قدمت من مدينة باندرمة في مقاطعة باليكسير، الواقعة أيضًا على الساحل الجنوبي لبحر مرمرة، للانضمام إلى عملية الإنقاذ جنوب غرب جزيرة إمرالي.
وأضاف أنه تم إرسال زوارق الإنقاذ السريعة على وجه السرعة إلى مكان الحادث.
وأفاد "دميرطاش" أن الأمواج في المنطقة التي غرقت فيها السفينة اقتربت من ارتفاع 3 أمتار (11.8 قدم)، وأنه تنسيق جهود الإنقاذ مع قيادة خفر السواحل في مدينة مودانيا بمحافظة بورصة.