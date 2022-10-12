لبنان يعلن تسجيل أول حالة وفاة بالكوليرا وارتفاع الإصابات إلى 26 حالة

وقال ياسين في تصريح صحفي عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي ببيروت لبحث سبل مكافحة وباء الكوليرا مع المنظمات الدولية: "إن المنظمات ستدعم كل الأماكن التي تُؤمِّن المياه لمخيمات النازحين السوريين؛ للتأكد من نظافتها، كما ستدعم كل محطات الصرف الصحي وضخ المياه بالمازوت، وخصوصًا في مخيمات النازحين في بعلبك وعكار والبقاع الأوسط والبقاع الغربي، إضافة إلى وضع الكلور في كل محطات المياه والضخ".