"اتضح أنني ميت".. تركي يتحدث عن مأساة لا تُصَدق منذ زلزال فبراير

لكن يبدو أن كل هذا لم يكن كافيًا؛ إذ يشير "أوكتن" إلى أنه "عانى من مشكلات كبيرة وكثيرة بسبب خطأ تسجيله على أنه ميت في السجلات الرسمية؛ حيث تم إلغاء تأمينه، ولم يتمكن من الولوج إلى حسابه في موقع الحكومة الإلكترونية التركية"؛ بحسب الصحيفة.