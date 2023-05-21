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دراسة حديثة تكشف مأساة: هذا ما يحدث لأكثر من نصف بحيرات العالم منذ 30 عامًا

قالت إنها تجف منذ التسعينيات من القرن الماضي لأسباب على رأسها تغيُّر المناخ