من الذاكرة إلى القلب.. 4 فوائد للكاكاو في مواجهة أمراض خطيرة

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي مشروب الكاكاو على مكونات مفيدة لمن يعاني من اضطرابات في عمل الكبد، وتقول: "هناك أدلة على أن المواد الموجودة في الكاكاو تساعد المرضى الذين يعانون من تليف الكبد. بالطبع لن يكون المشروب علاجًا، لكنه يمكن أن يبطئ تطور المرض. كما يمكن أن يكون الكاكاو جزءًا مساعدًا في العلاج المعقد لمختلف الأمراض التي تؤدي إلى تليف الكبد، مثل التهاب الكبد الفيروسي والكبد الدهني غير الكحولي".