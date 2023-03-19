فيديو الـ25 مليون مشاهدة.. لماذا نزلت فتاة على ركبتيها متوسلة إلى امرأة في الصين؟

ويُظهر الفيديو الذي التقطه أحد المارة، فتاتين مراهقتين ترتديان زيًّا مدرسيًّا، وقد وقفتا تواجهان امرأة أكبر سنًّا في الشارع، وتطلبان منها نقودًا التقطتها توًّا من على الأرض؛ بينما تردّ المرأة: "من الْتقط النقود من الأرض، تصبح ملكه".