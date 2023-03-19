فيديو الـ25 مليون مشاهدة.. لماذا نزلت فتاة على ركبتيها متوسلة إلى امرأة في الصين؟
اضطرت مراهقة صينية إلى النزول على ركبتيها، متوسلة إلى امرأة أن تعيد لها 200 يوان (29 دولارًا)، سقطت منها، والتقطتها المرأة الأكبر سنًّا، زاعمة أنها نقودها.
وحسب موقع صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"؛ فقد وقع الحادث في أحد شوارع مدينة قوانغتشو بمقاطعة جوانجدونج جنوبي الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ويُظهر الفيديو الذي التقطه أحد المارة، فتاتين مراهقتين ترتديان زيًّا مدرسيًّا، وقد وقفتا تواجهان امرأة أكبر سنًّا في الشارع، وتطلبان منها نقودًا التقطتها توًّا من على الأرض؛ بينما تردّ المرأة: "من الْتقط النقود من الأرض، تصبح ملكه".
وتردّ صديقة الفتاة: "هذه نقود صديقتي، سقطت منها منذ قليل، وقد رأيناك وأنت تلتقطينها".
لكن المرأة رفضت إعادة النقود.. وهنا نزلت الطالبة على ركبتيها وتوسلت بالدموع لإعادة النقود؛ مؤكدة أنها مصروفها الأسبوعي بالكامل.
وحسب الصحيفة؛ نسمع صوت الرجل الذي يصور الفيديو وهو يقول: "من الخطأ للغاية ألا تعيد هذه المرأة العجوز المال".
وتَسبب الموقف في تدخل المارة ومساعدة الفتاة على استرداد نقودها من المرأة.
وقال صاحب الفيديو للمرأة: "نحن رأيناك تلتقطين المال، ويجب أن تعيديه للفتاة؛ حتى لو كان ألف يوان".
ويقترح أحد المارة أن تتصل الفتاة بوالديها؛ فترد عليه قائلة: "والداي لا يعيشان معي، إنهما يعملان في مدينة أخرى، وأعيش مع جدتي، هذا المال كل ما أملك".
وبعد تجمع المزيد من المارة، اضطرت المرأة في النهاية إلى إعادة المال للفتاة بعد توسل شديد منها.
وحسب الصحيفة الصينية، انتشر الفيديو على نطاق واسع؛ حيث حصد أكثر من 25 مليون مشاهدة على موقع "Weibo" الصيني للفيديو، وأكثر من 5 ملايين مشاهدة على موقع "Douyin".
وقد أدان العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، المرأة بسبب ما فعلته، وانتقدها أحدهم مؤكدًا أنه "لا ضمير لها".
وكتب أحد المعلقين متأثرًا بمشهد الفتاة على ركبتيها: "200 يوان مبلغ كبير بالنسبة لها. يا لها من فتاة فقيرة".