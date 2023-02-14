إنقاذ ستيني سوري وابنته بعد 208 ساعات تحت الأنقاض في تركيا

وتفصيلاً، أفادت الأنباء بأن الشخصين اللذين تم إنقاذهما هما أب وابنته بينما لا يزال 5 من أفراد من هذه الأسرة تحت الأنقاض، ولا يعرف أن كانوا على قيد الحياة أم لا، فيما عبّر عمال الطوارئ عن أملهم في إنقاذ مزيد من أفراد الأسرة قريبًا.