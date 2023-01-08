أشرف على عمليات قمع عنيفة.. وفاة وزير داخلية نظام الفصل العنصري بجنوب إفريقيا

توفي وزير الداخلية خلال فترة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا أدريان فلوك، اليوم (الأحد)، عن عمر يناهز 85 عاماً في مستشفى قرب مدينة بريتوريا، وهو أحد أعضاء النظام القلائل الذين خضعوا للمحاكمة.
وأفاد متحدث باسم العائلة في بيان بأن "فلوك" توفي في وقت مبكر من صباح اليوم في مستشفى يونيتاس في سنتوريون، بعد مرضه لفترة قصيرة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأشرف "فلوك" حين كان وزيراً للداخلية بين العامين 1986 و1991، على عمليات قمع عنيفة كانت تمارسها الشرطة بحق معارضي حكم البيض، منها إشرافه في نهاية ثمانينات القرن الماضي على هجمات بالقنابل استهدفت كنائس ونقابات.