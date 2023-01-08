أشرف على عمليات قمع عنيفة.. وفاة وزير داخلية نظام الفصل العنصري بجنوب إفريقيا

وأفاد متحدث باسم العائلة في بيان بأن "فلوك" توفي في وقت مبكر من صباح اليوم في مستشفى يونيتاس في سنتوريون، بعد مرضه لفترة قصيرة، وفقاً لـ"فرانس برس".