وثائق: ماسك اقترض مليار دولار من سبيس إكس لإتمام صفقة تويتر

كشفت وثائق نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، إيلون ماسك، لجأ إلى شركة صناعة الصواريخ للحصول على قرض بمليار دولار؛ في الوقت الذي كان يستحوذ فيه على شركة التواصل الاجتماعي "تويتر" التي تَغير اسمها لاحقًا إلى "إكس".