بالفيديو.. مصرع 16 عسكريًا هنديًا تحطمت شاحنتهم فوق منحدر

وأشارت "سكاي نيوز عربية" إلى أن طرقات ولاية سيكيم، حيث وقع الحادث، تتسم بأنها ضمن الأعلى والأخطر في الهند، خاصة تلك الواقعة على امتداد الحدود المعزولة مع التيبت في منطقة الهيمالايا.