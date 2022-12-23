بالفيديو.. مصرع 16 عسكريًا هنديًا تحطمت شاحنتهم فوق منحدر

أعلن الجيش الهندي عن مقتل 16 عسكريًا، الجمعة، في شمال شرق الهند؛ جراء تحطّم شاحنتهم بعد انحرافها عن مسارها فوق منحدر حاد.
وقال البيان الصادر عن الجيش: "تم توجيه طاقم إسعاف في الحال، وإجلاء أربعة جنود مصابين عن طريق الجو".
وأشار البيان إلى تأكد مقتل 3 ضباط و13 جنديًا، متأثرين بإصاباتهم بعد الواقعة.
وأشارت "سكاي نيوز عربية" إلى أن طرقات ولاية سيكيم، حيث وقع الحادث، تتسم بأنها ضمن الأعلى والأخطر في الهند، خاصة تلك الواقعة على امتداد الحدود المعزولة مع التيبت في منطقة الهيمالايا.
وتتسبب الحوادث التي تتعرض لها مركبات للجيش بالقرب من الحدود الشاسعة مع الصين وباكستان، في مصرع عدد كبير من الجنود كل سنة.