نزيف الأسفلت بمصر.. وقفوا لإنقاذ مصابي حادث فدهستهم شاحنة والضحايا 15 شخصًا

وحسب "المصري اليوم"، تَبَين من معاينة الشرطة أن الحادث وقع بطريق مصر الفيوم، عندما انقلبت شاحنة بصندوق ثلاجة في الترعة على الجانب الأيمن للطريق، وشاهد الحادث بعض المارة من قائدي السيارات الأجرة والملاكي، ليتوقفوا بسياراتهم مصطفين خلف بعضهم بالجانب الأيمن لإنقاذ المصابين، وفي هذه اللحظة تَصادف قدوم شاحنة ضخمة بمقطورة محملة بكميات كبيرة من شكائر الأسمنت؛ فاصطدمت بالسيارات الواقفة جانب الطريق الأيمن، وانقلبت فوقهم؛ مما أدى إلى سقوط كل السيارات في الترعة.