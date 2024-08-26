نزيف الأسفلت بمصر.. وقفوا لإنقاذ مصابي حادث فدهستهم شاحنة والضحايا 15 شخصًا

شَهِدَ طريق الفيوم الصحراوي (غربي العاصمة المصرية القاهرة)، حادثًا مروعًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين؛ حيث أدى انقلاب شاحنة بمقطورة محمّلة بكميات من الأسمنت على عدد 5 سيارات أجرة وملاكي، إلى وفاة 10 أشخاص، وإصابة 5 آخرين.
وحسب صحيفة "المصري اليوم"؛ ففي الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، تَلَقّت مديرية أمن الفيوم، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين شاحنة وعدد من السيارات الملاكي والأجرة؛ مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، وإصابة 5 آخرين.
وحسب "المصري اليوم"، تَبَين من معاينة الشرطة أن الحادث وقع بطريق مصر الفيوم، عندما انقلبت شاحنة بصندوق ثلاجة في الترعة على الجانب الأيمن للطريق، وشاهد الحادث بعض المارة من قائدي السيارات الأجرة والملاكي، ليتوقفوا بسياراتهم مصطفين خلف بعضهم بالجانب الأيمن لإنقاذ المصابين، وفي هذه اللحظة تَصادف قدوم شاحنة ضخمة بمقطورة محملة بكميات كبيرة من شكائر الأسمنت؛ فاصطدمت بالسيارات الواقفة جانب الطريق الأيمن، وانقلبت فوقهم؛ مما أدى إلى سقوط كل السيارات في الترعة.
وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر مَحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
جدير بالذكر أن الحادث يأتي بعد أيام فقط من حادثة مروعة وقعت الأسبوع الماضي على الطريق الدائري في مصر؛ إثر تصادم أكثر من 12 مركبة بين سيارات ملاكي ونقل؛ مما أسفر عن إصابة 24 شخصًا.
وفي تقريره السنوي حول حوادث السيارات والقطارات، أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إلى ارتفاع عدد الجرحى نتيجة حوادث الطرق في 2023 مقارنة بعام 2022 بنسبة 27%؛ إذ بلغ عددهم نحو 71 ألفًا في 2023 مقارنة بـ55.9 ألف جريح في 2022؛ بينما انخفضت الوفيات بنسبة 24.5%.