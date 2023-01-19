مصادر: "ترامب" طلب من "فيسبوك" إعادة حسابه

وأوردت شبكة "إن بي سي" الأمريكية أن حملة "ترامب" بعثت خطابًا إلى "فيسبوك" للضغط من أجل عقد اجتماع لمناقشة إعادة الحساب إلى المنصة الذي تم تعليقه في أعقاب أحداث الشغب في 6 يناير في الكابيتول.