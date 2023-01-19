مصادر: "ترامب" طلب من "فيسبوك" إعادة حسابه

كشفت مصادر من داخل شركة "ميتا" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طلب من منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إعادة حسابه الذي تم تعليقه عام 2020.
وأوردت شبكة "إن بي سي" الأمريكية أن حملة "ترامب" بعثت خطابًا إلى "فيسبوك" للضغط من أجل عقد اجتماع لمناقشة إعادة الحساب إلى المنصة الذي تم تعليقه في أعقاب أحداث الشغب في 6 يناير في الكابيتول.
وذكرت مصادر داخل "ميتا" أنها ستعلن قرارها بشأن إعادة حساب "ترامب" خلال الأسابيع المقبلة؛ تماشيًا مع السياسات التي وضعتها.
ولكن قال نيك كليج، رئيس "ميتا" للشؤون العالمية: "عندما يتم رفع التعليق في النهاية، سيخضع حساب السيد ترامب لعقوبات مشددة جديدة إذا انتهك سياساتنا، بما في ذلك الإزالة الدائمة لحساباته".