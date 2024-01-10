جدل حول "جثة متحوّل" بالكويت.. وإدارة الجنائز تسأل: مَن يُغسّله قبل الدفن؟

حسمت هيئة الفتوى في إدارة الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الجدل في شأن كيفية التعامل مع المتوفى "المتحوّل"، عند التغسيل والتكفين، بناءً على طلب فتوى تقدمت به إدارة شؤون الجنائز في بلدية الكويت؛ لحسم القضية والتعامل معها وفق الحكم الشرعي، إن كان من حيث البطاقة المدنية للمتوفى، أو وضعه الطارئ الذي تغيّر معه جنسه وجسده.