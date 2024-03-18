بالفيديو.. شاهد ما فعله مشجعو طرابزون التركي بعد الخسارة أمام فناربخشه

يأتي هذا بعد سلسلة من الأحداث التي أثارت الجدل في الدوري التركي هذا الموسم، بما في ذلك هجوم رئيس أحد الأندية على حكم، وتأجيل نهائي كأس السوبر في السعودية، وعديد من الاحتجاجات على قرارات التحكيم.