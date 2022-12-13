أحبها الكثيرون.. شاهد عريسًا يفاجئ زوجته ليلة الزفاف بهدية غير تقليدية!

وعن بعض التعليقات السلبية على الحمير، قال أحد مستخدمي "إنستغرام": "الحيوانات حيوانات. إذا كان بإمكانك مداعبة حصان أو بقرة أو كلب أو حتى قرد أو زرافة أو أسد وما إلى ذلك؛ فلماذا لا تكون حيوانات أخرى؟ لماذا تتعامل بسلبية مع الحمير؟".