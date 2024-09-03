كوريا الجنوبية.. طفلة تدخل في غيبوبة بعد رفض "طوارئ 11 مستشفى" قبولها!

وقدّمت السلطات طلبات لـ11 غرفة طوارئ بمستشفيات في سيئول وإقليم كيونغي المحيط بها، لقبول الطفلة وتقديم العلاج الطبي لها؛ إلا أن غرف الطوارئ رفضت لعدم وجود أطقم طبية يمكنها تقديم العلاج في ذلك اليوم، الذي وافق يوم أحد.