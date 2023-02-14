حول العالم في صورة: "ماتت رغبتي في كل شيء".. عثروا على مذكراتها ولم يجدوا صاحبتها!

وتحكي أوراق دفتر المذكرات معاناة صاحبتها، والتي يبدو أنها طفلة صغيرة تعاني بسبب آلام المأساة السورية منذ اندلاع النزاعات والحروب قبل أكثر من 10 سنوات، قبل أن تحل كارثة الزلزال؛ لتستكمل فصول المعاناة والآلام التي تعيشها الأسر السورية ولاسيما في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.