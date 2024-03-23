صراع بين تنيني كومودو على أحد الطرق بمصر.. حقيقة الفيديو الذي أثار الذعر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مرعبًا يظهر صراعًا بين اثنين من تنين الكومودو على طريق رئيسي في مصر، وأثارت الواقعة الذعر والفزع بين المارة الذين شاهدوا المشهد المروع على الطريق، لكن وسائل إعلام مصرية أكدت أن الفيديو قديم.
وحسب موقع "صدى البلد"، يوضح الفيديو الذي تم تداوله لقطات لاثنين من تنين الكومودو، وهما يتصارعان بالقرب من طريق رئيسي وحقول زراعية. وقد أثارت هذه المشاهد الرعب والهلع.
وحسب الموقع، سخر مصور الفيديو من فلاح مصري أسرع ليطارد الكومودو بعصا، دون أن يظهر أي خوف من الإصابة، أو ربما لعدم وعيه بأن الكومودو حيوان مفترس وخطير.
على وسائل التواصل الاجتماعي، تساءل الناس عن سبب ظهور تنين الكومودو في تلك المنطقة وخروجهما على طريق رئيسي، مطالبين السلطات بمتابعة الأمر لحماية الحيوانات والبشر وخاصة الأطفال من أي خطر قد يحدثه الكومودو.
وييضيف "صدى البلد": اتضح أن هذه الواقعة حدثت العام الماضي وليست حديثة، ولكن أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولها بالتزامن مع حادثة مشابهة، عندما أثار أسد الرعب في منطقة التجمع الأول شرق القاهرة، حيث صدم سكان المنطقة بتجوّله في أحد شوارعها مساء الثلاثاء الماضي.
تمكن الأهالي بمساعدة الجهات الأمنية من القبض على الأسد والسيطرة عليه، وتم تسليمه لوزارة الزراعة.
تنانين كومودو هي مخلوقات مدهشة تعيش في منطقة جزر كومودو في إندونيسيا. تمتلك هذه السحالي الضخمة قدرة فريدة على السيطرة على النظم البيئية التي تعيش فيها. تعتبر تنانين كومودو أكبر أنواع السحالي على وجه الأرض، حيث يمكن أن يصل طولها إلى 3 أمتار ووزنها إلى 70 كجم.