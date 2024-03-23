صراع بين تنيني كومودو على أحد الطرق بمصر.. حقيقة الفيديو الذي أثار الذعر

وييضيف "صدى البلد": اتضح أن هذه الواقعة حدثت العام الماضي وليست حديثة، ولكن أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولها بالتزامن مع حادثة مشابهة، عندما أثار أسد الرعب في منطقة التجمع الأول شرق القاهرة، حيث صدم سكان المنطقة بتجوّله في أحد شوارعها مساء الثلاثاء الماضي.