"الصحة العمانية" تنفي رصد أي حالة مشتبه بها أو مؤكدة بمرض جدري القرود

وأوضحت الوزارة أنها ترصد باستمرار الوضع الوبائي، وعلى أتم الاستعداد للتعامل معه؛ مشيرة إلى أنها تتابع المستجدات حول المرض بعد إعلان منظمة الصحة العالمية "جدري القردة" حالة طوارئ صحة عامة.