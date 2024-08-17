"الصحة العمانية" تنفي رصد أي حالة مشتبه بها أو مؤكدة بمرض جدري القرود

أكدت وزارة الصحة بسلطنة عمان، عدم رصد أي حالة مشتبه بها أو مؤكدة بمرض جدري القرود حتى الآن.
وأوضحت الوزارة أنها ترصد باستمرار الوضع الوبائي، وعلى أتم الاستعداد للتعامل معه؛ مشيرة إلى أنها تتابع المستجدات حول المرض بعد إعلان منظمة الصحة العالمية "جدري القردة" حالة طوارئ صحة عامة.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي انتقال المرض من خلال تجنب المخالطة المباشرة لأي شخص تظهر عليه أعراض تنفسية أو طفح جلدي خصوصًا القادمين من الدول التي سجلت حالات بهذا المرض.
وأعلنت عن توفر الفحوصات المخبرية اللازمة لتشخيص فيروس جدري القرود والتنسيق المباشر والمستمر مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمراقبة الأمراض المعدية.