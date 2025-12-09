خبير بريطاني: وفيات السرطان قد تتضاعف عالميًا بحلول 2050

حذّر خبير بريطاني من تضاعف حالات الوفاة بسبب السرطان عالميًا بحلول عام 2050، إذا لم تُعزَّز الجهود الحكومية لاحتواء المرض وتحسين وسائل الوقاية والتشخيص والعلاج.
وكشف الدكتور فيكرام نيرانجان، أستاذ الصحة العامة المساعد بكلية الطب في جامعة ليمريك الأيرلندية، أن عام 2023 سجل 18.5 مليون إصابة جديدة و10.4 مليون حالة وفاة بسبب السرطان في 204 دول، مشيرًا إلى أن المرض مسؤول عن نحو سدس الوفيات عالميًا.
وفي مقال نشره على موقع "The Conversation"، أوضح "نيرانجان" أن عدد الإصابات السنوية قد يرتفع إلى 30.5 مليون حالة، والوفيات إلى 18.6 مليون حالة بحلول عام 2050 ما لم تُتخذ إجراءات جادة.
وأضاف أن أكثر من ثلثي وفيات السرطان تحدث في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، بسبب ضعف إمكانات الفحص والعلاج، مع تزايد الشيخوخة السكانية والتحضّر والتعرض البيئي، متوقعًا أن تتحمّل مناطق جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء أكبر الزيادات، مما يُفاقم أوجه عدم المساواة.
وأشار إلى أن السرطان لم يعد مرضًا مرتبطًا بالدول الغنية فقط، بل تحول إلى تهديد عالمي، في ظل معاناة النظم الصحية في كثير من الدول من نقص في أخصائيي الأورام ومختبرات التحليل وإمدادات الأدوية.
ولفت "نيرانجان" إلى أن 41.7% من وفيات عام 2023 نتجت عن عوامل يمكن تعديلها، مثل التدخين، واستهلاك الكحول، وسوء التغذية، والسمنة، وتلوث الهواء، ومخاطر المهن.
وأكد أن الوقاية ليست مسؤولية فردية فقط، بل تتطلب تدخلات حكومية واضحة، تشمل ضبط أسعار الأغذية الصحية، وتوفير هواء نقي، وتعزيز السلامة المهنية، مع التركيز على الفحص المبكر، لا سيما لسرطانات الثدي وعنق الرحم والقولون.
وختم حديثه قائلًا: "المستقبل ليس مضمونًا، وتوقعاتنا تحذيرية وليست حتمية.. ما نحتاجه الآن هو إرادة جماعية للعمل".