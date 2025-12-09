خبير بريطاني: وفيات السرطان قد تتضاعف عالميًا بحلول 2050

وكشف الدكتور فيكرام نيرانجان، أستاذ الصحة العامة المساعد بكلية الطب في جامعة ليمريك الأيرلندية، أن عام 2023 سجل 18.5 مليون إصابة جديدة و10.4 مليون حالة وفاة بسبب السرطان في 204 دول، مشيرًا إلى أن المرض مسؤول عن نحو سدس الوفيات عالميًا.