عمره 89 وفشل في تطليق زوجته على مدار 27 سنة.. مُسِنّ يثير جدلًا في الهند

وكثيرًا ما تُجبر الضغوط الأسرية والاجتماعية الناس على الاستمرار في "زيجات غير سعيدة"؛ وهذا ما حدث للطبيب والضابط المتقاعد البالغ من العمر 89 عامًا، الذي فشل في تطليق زوجته المعلمة المتقاعدة، التي تجاوزت من العمر 82 سنة.