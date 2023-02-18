وصمة عار لحامليه.. شاهد إزالة ذيل من مولودة برازيلية بعد 3 سنوات من الجراحة

وحسب الأطباء، فقد وُلدت الفتاة مصابة بـ"السنسنة المشقوقة"، وهو عيب نادر في العمود الفقري يحدث في الرحم، ويسبب فجوة في العمود الفقري؛ وهو ما يتسبب في ظهور زائدة لحمية خارجة من العمود الفقري.