أمريكا.. لماذا ستدفع "هيونداي" 200 مليون دولار تعويضات لضحايا تحدّ على "تيك توك"؟

تعتزم شركةُ هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات، دفعَ ما يصل إلى 200 مليون دولار كتعويض لمالكي سيارات من تصنيعها في الولايات المتحدة، بعد سلسلة سرقات وحوادث ناجمة عن تحدّ حقق انتشارًا كبيرًا على تطبيق "تيك توك"؛ حسب وكالة "فرانس برس".