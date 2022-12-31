أخبروه أنه سيموت خلال عام.. مريض سرطان يصدم توقعات الأطباء بدواء تجريبي

ولا يمكن تسمية العقار بسبب الطبيعة التجريبية لهذا النظام العلاجي، لكن فحوص ما بعد العلاج كشفت عن تقلص حجم الورم في الكبد من 12 سم إلى 2.6 سم، وتقلُّص ورم الغدة الكظرية من 7 سم إلى 4.1 سم. ومن ثمَّ صار من الممكن أن يخضع جلين لعملية جراحية لإزالة الأورام بحلول شهر أبريل من هذا العام.