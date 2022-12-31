أخبروه أنه سيموت خلال عام.. مريض سرطان يصدم توقعات الأطباء بدواء تجريبي

بعدما أخبره الأطباء أنه سيموت خلال عام، حيث استفحل السرطان في جسده، تعافى مريض سرطان خمسيني في بريطانيا من المرض تماماً، بعد خضوعه لدواء تجريبي في مؤسسة «كريستي» قضى على توقعات الأطباء.
وكان الأطباء قد أخبروا روبرت جلين؛ وهو حداد يبلغ من العمر 51 عاماً أنه لم يتبقَّ له سوى عامٍ ليعيشه، بعد أن انتهى التشخيص إلى إصابته بنوع عدواني من مرض السرطان.
وأُصيب جلين، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية بسرطان القناة الصفراوية في الكبد، وهو نوع نادر من أمراض السرطان يصيب قنوات المرارة التي تحمل سائل المرارة الهضمي وتربط الكبد بالمرارة والأمعاء الدقيقة، وهو يتسبّب في تكاثر الخلايا المبطنة للقنوات ونموها على نحو غير طبيعي.
وحين شُخصت إصابة جلين بالسرطان قُبيل عيد ميلاده التاسع والأربعين في يونيو 2020، كان السرطان قد انتشر إلى الغدة الكظرية والكبد، وكانت الأورام كبيرة إلى حد لا يسمح بالتخلص منها جراحياً، وصُنفت حالته بسرطان في المرحلة 4، واستبعدت توقعات الأطباء شفاءه، وفقما نقلت "القبس" الكويتية.
وأحال الأطباء جلين إلى مؤسسة «كريستي»، بعد تصنيفه مرشحاً مناسباً للمشاركة في تجربة إكلينيكية لعقار للعلاج المناعي حصل بالفعل على موافقة الاستخدام لعلاج سرطان الرئة والكلى والمريء. ويعتمد هذا العلاج على مساعدة الجهاز المناعي في التعرُّف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها.
ولا يمكن تسمية العقار بسبب الطبيعة التجريبية لهذا النظام العلاجي، لكن فحوص ما بعد العلاج كشفت عن تقلص حجم الورم في الكبد من 12 سم إلى 2.6 سم، وتقلُّص ورم الغدة الكظرية من 7 سم إلى 4.1 سم. ومن ثمَّ صار من الممكن أن يخضع جلين لعملية جراحية لإزالة الأورام بحلول شهر أبريل من هذا العام.
ولم يعثر الجرّاحون إلا على أنسجة ميتة، ما يعني أن العلاج قضى على جميع الخلايا السرطانية. ولم يعثروا على أي خلايا سرطانية نشطة.