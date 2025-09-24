"ديلي ميل": إشارة فضائية غامضة قد تكون صدى من كون موازٍ عبر ثقب دودي

في عام 2019، التقطت مراصد أرضية إشارة ثقالية قصيرة للغاية لم تتجاوز عُشر الثانية، حملت اسم GW190521، وأثارت حيرة العلماء بسبب اختلافها عن الإشارات الطويلة المعتادة الناتجة عن اندماج الثقوب السوداء.
وبحسب ما نقلته صحيفة ديلي ميل، يقترح فريق بحثي بقيادة الدكتورة تشي لاي من الأكاديمية الصينية للعلوم أن هذه الإشارة قد تكون صدى لانهيار ثقب دودي، نقل صوت تصادم هائل من كون موازٍ.
ويشرح الفريق أن العنف الشديد لاصطدام ثقبين أسودين في ذلك الكون قد يفتح نفقًا عابرًا للأكوان تمر عبره طاقة الموجات الثقالية لحظة وجيزة، قبل أن ينغلق في جزء متناهٍ من الثانية.
ما زاد من غرابة الظاهرة هو غياب ما يُعرف بـ"التغريدة" أو الـ Chirp، وهو الجزء المتصاعد الذي يسبق عادة اندماج الثقوب السوداء في رقصة حلزونية تُنتج تموجات واضحة.
ورغم أن التفسير التقليدي يرجّح فرضية التصادم المباشر المفاجئ بين الثقبين، ما يلغي هذه المرحلة، فإن دراسة الدكتورة لاي تفتح الباب لفرضية أكثر جرأة وهي صدى قادم من ثقب دودي.
وقد أجرى الفريق مقارنات رياضية بين النموذجين، فوجد أن بيانات التصادم المباشر تناسب النتائج بشكل أفضل، لكن ليس بصورة حاسمة تسمح باستبعاد الفرضية الأخرى.
وإذا ثبتت صحة هذه الفكرة، فقد تمثل أول دليل على وجود الثقوب الدودية، بل ونظرة غير مسبوقة إلى كون آخر باستخدام الموجات الثقالية كرسائل تعبر حدود الواقع.