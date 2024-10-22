الصين تطلق قمرًا اصطناعيًّا إلى الفضاء

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية في نشرتها، أنه تم إطلاق القمر الاصطناعي "تيانبينغ- 3" على متن الصاروخ الحامل "لونج مارش- 6" صباح اليوم، ودخل إلى المدار المحدد له مسبقًا بنجاح.