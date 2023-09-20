فيديو مأساوي.. شاهد ما فعلته صاعقة برق بامرأة ورجل على شاطئ ميكسيكي
كشف فيديو مروع عن اللحظة التي ضربت فيها صاعقة برق امرأة ورجلًا على شاطئ مكسيكي؛ مما تسبب في مصرع المرأة على الفور، وموت الرجل في المستشفى لاحقًا.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد وقع الحادث على شاطئ مارواتا بالمكسيك، بعد ظهر الجمعة الماضي.
وقالت سلطات بلدية أكويلا المكسيكية: إن امرأة تُدعى إلفيا دي خيسوس (33 عامًا) تعرضت لضربة صاعقة مباشرة، عقب خروجها من الماء مع زوجها، وبعدها بأقل من ثانية ضربت صاعقة بائعًا لأدوات الشاطئ يدعى فيليكس أندريس.
ويُظهر الفيديو المروع لحظة إسراع الزوجين للاحتماء من الرعد والبرق، وقد تمكن الزوج من الوصول إلى كوخ خشبي على الشاطئ، وكانت "دي خيسوس" تحاول الابتعاد عن الماء، حين ضربتها صاعقة مباشرة، فأسقطتها أرضًا.
وبعدها بأقل من ثانية ضربته صاعقة "أندريس" الذي كان يجري أمام المرأة.
وحسب الصحيفة، أجرى زوج "دي خيسوس" إنعاشًا قلبيًّا رئويًّا لها؛ لكن طاقم الإسعاف أعلن عقب وصوله، وفاتها في موقع الحادث، كما تم نقل البائع إلى المستشفى، لكنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.
وتنقل الصحيفة عن خدمة الطقس الوطنية الأمريكية، أن ضربات الصاعقة المباشرة تحدث في الأماكن المفتوحة، ورغم أنها ليست الأكثر شيوعًا؛ إلا أنها الأكثر قتلًا للضحايا.
وتشرح خدمة الطقس الوطنية الأمريكية: "أنه في معظم الضربات المباشرة، يتحرك جزء من التيار الكهربائي على طول سطح الجلد وفوقه مباشرةً (يسمى وميضًا ضوئيًّا)، ويتحرك جزء من التيار عبر الجسم من الداخل، فيصيب القلب والأوعية الدموية أو الجهاز العصبي للضحية.