فيديو مأساوي.. شاهد ما فعلته صاعقة برق بامرأة ورجل على شاطئ ميكسيكي

وحسب الصحيفة، أجرى زوج "دي خيسوس" إنعاشًا قلبيًّا رئويًّا لها؛ لكن طاقم الإسعاف أعلن عقب وصوله، وفاتها في موقع الحادث، كما تم نقل البائع إلى المستشفى، لكنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.