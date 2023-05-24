أثارت الكثير من التساؤلات.. تعليق برتغالي على "لقطة رونالدو الشهيرة أمس" مع النصر السعودي

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للقطة، من تصوير أحد المشجعين بالمدرجات؛ وهو ما أثار نقاشًا واسعًا على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.