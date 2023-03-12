مصرع 8 أشخاص إثر غرق قاربين للتهريب قبالة سواحل كاليفورنيا

وكان المسؤول الأمريكي يشير على الأرجح إلى تدفقات الهجرة بين المكسيك والولايات المتحدة، وقال إن الضحايا "بالغون" من دون أن يكشف عن جنسياتهم، فيما تم نقل الجثامين إلى المشرحة.