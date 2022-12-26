نسيا ليلة العمر.. شاهد لحظة صادمة أفسدت زفاف عروسين في الهند

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فحين حاول العريس أن يضع الحلوى في فم عروسه، بادرته بصفعة قوية على وجهه أمام الحاضرين، وهنا ثار لكرامته فانهار عليها صفعاً وضرباً، لينتهي مشهد ليلة العمر بمضاربة حامية بين العروسين، أدت إلى تدخل الضيوف لمحاولة التهدئة.