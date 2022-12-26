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نسيا ليلة العمر.. شاهد لحظة صادمة أفسدت زفاف عروسين في الهند
تحمل حفلات الزفاف كثيراً من الكواليس واللقطات الصادمة، ففي حفل زفاف وبينما كان العروسان يحتفلان، أراد العريس أن يطعم عروسه، لكنها رفضت وجاء رد فعلها صادماً.
وحسب الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر العريس وهو يحاول إطعام عروسه حلوى الميثاي الشهيرة بالهند، لكن العروس ولسبب غير معروف، رفضت أن يطعمها زوجها.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فحين حاول العريس أن يضع الحلوى في فم عروسه، بادرته بصفعة قوية على وجهه أمام الحاضرين، وهنا ثار لكرامته فانهار عليها صفعاً وضرباً، لينتهي مشهد ليلة العمر بمضاربة حامية بين العروسين، أدت إلى تدخل الضيوف لمحاولة التهدئة.