فيديو.. "الرغوة الخطأ" تتسبب بفوضى داخل قاعدة للحرس الوطني الأمريكي

شهدت قاعدة الحرس الوطني الأمريكي في ولاية فيرمونت، حالة من الفوضى بعد إطلاق مئات الغالونات من رغوة مكافحة الحرائق عن طريق الخطأ، بعد تعطل نظام إخماد الحرائق في القاعدة.
وتجري حاليًا عملية تنظيف للقاعدة بعد تسرب 800 غالون (أكثر من 3500 لتر) من الرغوة الكيميائية عن طريق الخطأ؛ حسب "سكاي نيوز عربية".
وقد صرّح العقيد جاكوب روي من الحرس الوطني في فيرمونت للصحفيين، بأن العمل بدأ لاحتواء الانسكاب وإزالة الرغوة من جميع المناطق المتضررة.
وعَمِلَ أفراد الحرس الوطني جنبًا إلى جنب مع العديد من الوكالات المحلية لإدارة التسرب واحتوائه.
وتقول التقارير إن المنشأة ستستأنف أنشطتها الطبيعية قريبًا.