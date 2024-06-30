فيديو.. "الرغوة الخطأ" تتسبب بفوضى داخل قاعدة للحرس الوطني الأمريكي

شهدت قاعدة الحرس الوطني الأمريكي في ولاية فيرمونت، حالة من الفوضى بعد إطلاق مئات الغالونات من رغوة مكافحة الحرائق عن طريق الخطأ، بعد تعطل نظام إخماد الحرائق في القاعدة.