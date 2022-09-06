حول العالم في صورة: قُبلة الوداع من أُمٍّ على قدم ابنها الشهيد

ودهمت القوات الإسرائيلية المدينة بهدف تفجير شقة رعد حازم، مُنفِّذ عملية "ديزنغوف" في تل أبيب في شهر إبريل الماضي، التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين، وجرح نحو 14 آخرين.