حول العالم في صورة: قُبلة الوداع من أُمٍّ على قدم ابنها الشهيد

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" تنحني والدة الشهيد الفلسطيني محمد موسى سباعنة لتُقبِّل قدمه، وذلك أثناء تشييع جنازته في مدينة جنين إلى مثواه.
ولم تتمالك هذه الأم المكلومة نفسها وهي تشاهد اللحظات الأخيرة لجثمان فلذة كبدها قبل أن يوارى الثرى؛ فانحنت لتمنحه القُبلة الأخيرة في مشهد وداعي مؤثر.
وسقط "السباعنة" ذو الـ29 عامًا ضحية رصاصات قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك أثناء توثيقه الاقتحام الإسرائيلي لمدينة جنين.
ودهمت القوات الإسرائيلية المدينة بهدف تفجير شقة رعد حازم، مُنفِّذ عملية "ديزنغوف" في تل أبيب في شهر إبريل الماضي، التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين، وجرح نحو 14 آخرين.
وأدى الاقتحام الإسرائيلي إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة نحو 22 شخصًا، بعضهم في حالة حرجة.