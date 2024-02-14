بالفيديو.. لحظة هبوط "طائرة مسروقة" على أحد شواطئ أمريكا

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ": لم يعترف "لويز جوستافو ايريس" الذي يبلغ 50 عامًا من العمر، بالتهمة، أمس، خلال جلسة استماع أخذت منحى غير متوقّع عندما طلب الرجل أن يمثل نفسه في القضية. ولكنّ القاضي رفض الطلب، قائلًا: إن الرجل ليس مؤهّلًا لذلك.