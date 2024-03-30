"سيحرقون إسرائيل".. مظاهرات عارمة واشتباكات عنيفة مع الشرطة والمطالبة باستقالة "نتنياهو"

احتشد عشرات الآلاف من الإسرائيليين في أنحاء البلاد، ولاسيما بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس المحتلة، والعاصمة تل أبيب؛ وذلك للمطالبة باستقالته، وإجراء انتخابات جديدة، وللضغط للموافقة على صفقة رهائن.
وأغلق المحتجون الذين تخطت أعدادهم عشرات الآلاف طرقًا وتقاطعات رئيسية، كما اشتبكوا بعنف مع الشرطة؛ ما اضطر السلطات إلى فتح خراطيم المياه عليهم لتفريقهم، وفقًا لموقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري.
وأظهرت الصور إشعال المتظاهرين النار في بعض الطرق والمحاور الرئيسية، وتصادمهم مع قوات الشرطة، فيما ألقى المعارضون وعائلات الأسرى خطبًا للتنديد بتراخي الحكومة وتعاملها مع الحرب في غزة، وصفقة الرهائن.
وهدَّد المتظاهرون بحرق البلاد في حال لم تتوصل الأطراف إلى صفقة يتحرر بموجبها الرهائن لدى حركة "حماس"، كما دعوا "نتنياهو" إلى الاستقالة، والتعجيل بإجراء انتخابات مبكرة.
ووفقًا لصحيفة "جيروسالم بوست" العبرية، فقد اعتقلت الشرطة نحو 16 متظاهرًا، كما فرضت تسع غرامات إضافية، يبلغ مجموعها 1000 شيكل (270 دولارًا)؛ بسبب الاضطرابات، وعرقلة حركة المرور.
وتُعدُّ هذه المظاهرات هي الأكبر في دولة الاحتلال منذ أحداث السابع من أكتوبر، وتأتي في الوقت الذي تقول فيه عائلات الأسرى إنهم لم يروا أو يسمعوا من أحبائهم منذ 176 يومًا.
فيما تُستأنف اليوم الأحد مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس في العاصمة المصرية القاهرة.