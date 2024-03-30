"سيحرقون إسرائيل".. مظاهرات عارمة واشتباكات عنيفة مع الشرطة والمطالبة باستقالة "نتنياهو"

وتُعدُّ هذه المظاهرات هي الأكبر في دولة الاحتلال منذ أحداث السابع من أكتوبر، وتأتي في الوقت الذي تقول فيه عائلات الأسرى إنهم لم يروا أو يسمعوا من أحبائهم منذ 176 يومًا.