27 مصابًا جراء تصادم قطار بأتوبيس طلاب في مصر

أصيب 27 طالبًا، جراء حادث تصادم قطار بأتوبيس يحمل عددًا من طلاب إحدى الجامعات الخاصة في محافظة الشرقية المصرية، صباح الأربعاء.
وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان: "غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات بمحافظة الشرقية تَلَقّت بلاغًا بوقوع حادث تصادم عربة قطار بالجزء الخلفي لأتوبيس تابع لإحدى الجامعات الخاصة أمام مزلقان الصدر بمنطقة الحسينية؛ في الوقت الذي هُرعت فيه سيارات الإسعاف لنقل المصابين".
وأخبر المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبدالغفار موقع "سكاي نيوز عربية"، بأنه تم الدفع بـ25 سيارة إسعاف على الفور لنقل المصابين إلى المستشفيات، ويجري في الوقت الراهن الحصر النهائي لعدد المصابين.
وتواجدت جهات التحقيق المصرية في موقع الحادث للوقوف على أسبابه، بينما تم رفع الأتوبيس من على شريط السكة الحديد لإعادة السيولة المرورية بالمنطقة.
وأوضح مصدر أنه تم نقل 17 مصابًا إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، و10 مصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي، جراء إصابتهم بجروح وكدمات وسحجات؛ مؤكدًا أن حالتهم مستقرة، كما تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بموقع الحادث.
ولم يعلن عن وجود حالة وفاة جراء الحادث حتى الآن.