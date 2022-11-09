27 مصابًا جراء تصادم قطار بأتوبيس طلاب في مصر

وأوضح مصدر أنه تم نقل 17 مصابًا إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، و10 مصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي، جراء إصابتهم بجروح وكدمات وسحجات؛ مؤكدًا أن حالتهم مستقرة، كما تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بموقع الحادث.