حشيش و10 ملايين حبة مخدرة.. إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المخدرات بالأردن

أعلن الأردن إحباط تهريب "كمية ضخمة" من المخدرات كانت في طريقها إلى البلاد من إحدى الدول المجاورة، وإلقاء القبض على عصابتين مرتبطتين بـ"شبكات إقليمية لتهريب المخدرات".
وأعلن الأمن العام الأردني في بيان عن "إحباط عمليتي تهريب نحو 9.5 مليون حبة مخدرة و143 كغم من مادة الحشيش المخدرة والإطاحة بأفراد العصابتين".
وأشار الأمن العام حسب ما نقلت قناة "المملكة" الأردنية الرسمية الأربعاء، إلى أن إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من "تفكيك خيوط عمل العصابتين بعد جهود استخباراتية وعملياتية بُذلت على مدار شهرين متواصلين من العمل والتحقيق؛ لمتابعة المشتبه بهم وكشف أنشطتهم الإجرامية داخل المملكة الأردنية وارتباطهم بالشبكات الإقليمية لتهريب المخدرات والأذرع التابعة لها".
وكشف الأمن العام عن تفاصيل إضافية تتعلق بعملية ضبط أفراد العصابتين، إذ يواجه الأردن موجات من تهريب المخدرات عبر شريطه الحدودي الشمالي والشمالي الشرقي بشكل مستمر على مدار الأشهر الماضية.