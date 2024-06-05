حشيش و10 ملايين حبة مخدرة.. إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المخدرات بالأردن

وأشار الأمن العام حسب ما نقلت قناة "المملكة" الأردنية الرسمية الأربعاء، إلى أن إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من "تفكيك خيوط عمل العصابتين بعد جهود استخباراتية وعملياتية بُذلت على مدار شهرين متواصلين من العمل والتحقيق؛ لمتابعة المشتبه بهم وكشف أنشطتهم الإجرامية داخل المملكة الأردنية وارتباطهم بالشبكات الإقليمية لتهريب المخدرات والأذرع التابعة لها".